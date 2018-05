Mittelmark

Die Autobahnpolizei hat binnen 24 Stunden zwei Autodiebe gefasst. Der erste Zugriff erfolgte am Donnerstag gegen 10 Uhr an der Anschlussstelle Lehnin. Polizisten kontrollierten einen VW Bus mit uckermärkischen Kennzeichen. Die Feinstaubplakette an der Frontscheibe war dagegen auf ein Fahrzeug aus dem sachsen-anhaltinischen Salzwedel zugelassen.

Eine Überprüfung ergab, dass der VW Bus in Salzwedel gestohlen worden war. Die Beamten nahmen den 63-jährigen Fahrer in Gewahrsam. Am Freitag wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt, der gegen ihn einen Haftbefehl erließ. „Der Mann wartet jetzt in einer Justizvollzugsanstalt auf sein Strafverfahren“, sagte Polizeisprecher Daniel Keip.

VW Caravelle Mitte der Woche in Hamm gestohlen

Genau 24 Stunden später, am Freitag gegen 10 Uhr, stoppten Beamten auf der Autobahn 2 nahe der Anschlussstelle Brandenburg ein Wohnmobil. Der Wagen war mit Dortmunder Kennzeichen ausgestattet, die nicht zu dem Fahrzeugtyp passen konnten. Das Wohnmobil ist tatsächlich im westfälischen Hamm zwischen dem 16. und 17. Mai gestohlen worden.

Am Vormittag dauerte die Vernehmung durch die Kripo noch an. Danach wird die Polizei nach eigenen Angaben in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft gegen den 42-jährigen mutmaßlichen Autodieb einen Haftbefehl beantragen.

Von Marion von Imhoff