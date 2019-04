Brandenburg/H

Zwei Sprayer wurden Sonntagabend um 21.10 Uhr in der Steinstraße auf frischer Tat in der Steinstraße ertappt. Ein 39-Jähriger sprach das Duo an, welches daraufhin das Sprühen einstellte. Stattdessen wurden die Sprayer aggresiv, schlugen den Mann nieder und traten auf ihn ein. Als ein Zeuge hinzukam, ließen die gewaltbereiten Sprayer vom Brandenburger ab und flüchteten. Der Verletzte musste durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Polizei sucht weiter nach Zeugen

Einer der Täter ist um die 20 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß, schlank und trug komplett schwarze Kleidung. Sein Komplize war kräftig gebaut und ebenfalls um die 20 Jahre alt, ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, trug eine graue Bomberjacke der Marke „ Fred Perry“ und darunter ein weißes T-Shirt. Die Polizei vermutet, dass die Täter aus Deutschland kommen, die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen der Tat können sich telefonisch unter 03381-560-0 melden.

Von MAZonline