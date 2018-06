Brandenburg/H

An diesem Mittwoch und Donnerstag ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Städtischen Klinikum in Brandenburg an der Havel zu einem zweitägigen Warnstreik auf.

Damit will Verdi den Druck auf die Verhandlungen über einen Tarifvertrag Entlastung erhöhen, wie Verhandlungsführerin Heike Spieß und Gewerkschaftssekretär Torsten Schulz bekannt geben.

Der Warnstreik soll jeweils mit dem Beginn der Frühschicht einsetzen und mit dem Ende der Spätschicht enden. Die Gewerkschaft hat zwar eine Notdienstvereinbarung unterschrieben, fordert die Klinikleitung aber auf, die Termine für planbare Diagnose- und Therapieeingriffe bei den Patienten abzusagen, sofern sie ohne Patientengefährdung verschoben werden können.

Verdi: Verhandlungen über Tarifvertrag Entlastung stockt

In dem Tarifvertrag Entlastung sollen die Tarifparteien nach Vorstellungen von Verdi eine Mindestpersonalausstattung und Regelungen zum Belastungsausgleich festlegen, wenn die tarifvertraglichen Vorgaben der Mindestpersonalausstattung nicht eingehalten werden

Seit Ende 2017 laufen die Verhandlungen dazu, gestalten sich aber nach Angaben von Spieß und Schulz schwierig. Die Geschäftsführung habe zwar eine Aufstockung des Pflegebereiches angeboten. Doch strittig sei, wie die Entlastung der Pflegekräfte organisiert wird, bis die zusätzlichen Kräfte eingestellt werden können.

Verdi fordere ein „Konsequenzenmanagement“. Geregelt werden soll also, welche Aufgaben bei Unterbesetzung wegfallen können, dass ein Aufnahmestopp festgelegt wird und notfalls Betten gesperrt werden. Die Arbeitgeberseite biete derzeit dazu keine verlässlichen Regelungen.

Krankenpflegeschüler sollen keine „Lückenbüßer“ sein

Verdi zufolge will die Geschäftsführung auch Krankenpflegeschülerinnen anrechnen, wenn die Mindestbesetzung unterschrieben wird. Dies lehne die Gewerkschaft ab. Die Schüler dürften „nicht als „Lückenbüßer für fehlendes Fachpersonal eingesetzt werden“, sagt Heike Spies, die zuständige Verhandlungsführerin.

Auch bei dem von der Arbeitgeberseite zugesagten Stellenaufbau von etwa 41 ausgebildeten Gesundheits- und Krankenpfleger für eine neue Mindestbesetzung gibt es nach Einschätzung von Verdi wieder Rückschritte. Denn jetzt sollten auch Beschäftigte mit geringerer oder anderer Qualifikation auf die Mindestbesetzung angerechnet werden.

Von Jürgen Lauterbach