Brandenburg/H

Helga Schmidt ist nicht nur Geschäftsfrau mit Leib und Seele. Mit ihren 81 Jahren führt sie zudem einen ganz originellen Laden in der Brandenburger Hauptstraße.

Nach acht Jahren Pause und unbefriedigendem Ruhestand hatte sich die Brandenburgerin im Alter von knapp 70 Jahren ein zweites Mal selbstständig gemacht. „Ohne Arbeit wird man doch krank“, versichert die Unruheständlerin.

Wer Helga Schmidt nicht kennt, wird womöglich durch einen Blick in ihr Schaufenster auf den Laden mit dem Namen „Galerie“ aufmerksam. Kleine und etwas größere Porzellan- oder Kunststofffiguren sind dort zu entdecken. Lauter Hochzeitspaare. Irgendwas ist an ihnen auffällig.

Zaungäste am Schaufenster

Etwa die Hälfte der Figurenpaare im Fenster sind nicht Mann und Frau, sondern Mann und Mann oder Frau und Frau. Homosexuelle Lebenspartner also. Helga Schmidt amüsiert sich, wenn das wieder einmal ein Zaungast entdeckt hat und sich eine Menschentraube vor ihrem Geschäft bildet.

„Man muss doch mit der Zeit gegen“, begründet Helga Schmidt das für Brandenburg eher ungewöhnliche Sortiment. Und wer kauft das feierliche Hochzeitspaar in schwarzen Anzug und mit Fliege, bei dem der eine Mann den anderen auf den Armen trägt?

Gleichgeschlechtliche Paare werden bei Helga Schmidt fündig. Quelle: JACQUELINE STEINER

„Oft sind es Eltern, die die Figuren für die Hochzeitstorte ihres Sohnes kaufen oder einfach nur so als Geschenk, erzählt, die Frau, die aus einer Brandenburger Juwelierfamilie stammt. Anfangs hatte Helga Schmidt Bedenken, dass sie mit den schwulen Pärchen anecken könnte.

Doch das ist lang vorbei. Sie freut sich jedes Mal, wenn zwei Männer in den Laden kommen und ihren Rat suchen. „Die sind immer so freundlich“, verrät die Ladeninhaberin mit den drei Berufen. In ihrem Fall ist der Apfel nicht weit vom Stamm gefallen.

Helga Schmidt kommt 1937 als drittes Kind des Uhrmachermeisters Hans Schmidt und seiner Frau Elly, geborene Hübener auf die Welt, die ihr Juweliergeschäft 1926 in Grevesmühlen gegründet und 1934 in die Hauptstraße nach Brandenburg/Havel verlegt haben.

Goldschmiedin, Juwelierin und Dekorateurin

Weil Hans Schmidt schon 1939 stirbt, führt die Brandenburgerin Elly Schmidt das Geschäft allein weiter – mit drei kleinen Kindern. Mit 15 beginnt Helga, die die jüngste Tochter, 1952 im Brandenburger Geschäft eine Lehre als Verkäuferin und wird von 1958 zur Goldschmiedin in Berlin ausgebildet. Sieben Jahre später übernimmt sie das Juweliergeschäft und führt es bis 1998.

Die Goldschmiedin, Juwelierin und Dekorateurin hat das Glück, dass sie die Familientradition weiterreichen kann an ihre Tochter. Helga Schmidt kann sich also zur Ruhe setzen. Doch genau das ist nichts für sie. Sie hilft weiter im Geschäft, nimmt Aufträge an und dekoriert bei Feiern.

Seit 1986 kein Urlaub

So recht erfüllt die Frau, die seit 1986 keinen Urlaub gemacht hat, das neue Leben ohne Arbeit nicht. Etwa zwölf Jahre ist es her, dass Helga Schmidt dem Steuerberater erzählte, dass ihr die „Untätigkeit“ nicht gefalle. Machen Sie sich doch wieder selbstständig, empfahl der Steuerberater und erlöste die umtriebige Brandenburgerin mit diesem Rat.

Der Laden mit dem Glockenspiel läuft inzwischen schon zwölf Jahre. Helga Schmidt:. „Die acht Jahre dazwischen waren furchtbar, ich musste mich einfach beschäftigen.“

Solche Glückwunschkarten entwirft und gestaltet die Brandenburgerin mit Begeisterung. Quelle: JACQUELINE STEINER

Mit zehn bis zwölf Stunden gibt die schwungvolle Geschäftsfrau ihr tägliches Arbeitspensum an. Ein wenig Modeschmuck bietet sie noch an, aber der neue Akzent liegt woanders. Helga Schmidt entwirft und gestaltet Glückwunschkarten aller Art und in fast jeder Größe.

Ganz oben an der Wand des Hinterzimmers in Helga Schmidts Kreativstube hängen meterlange Karten, mit passender Zeichnung sowie witzigen oder hintersinnigen Sprüchen zu Hochzeit, Geburt, Jubiläum, Führerschein, runden Geburtstag und was es sich sonst zu feiern lohnt.

Das hat sich herumgesprochen. „Die meisten Kunden habe ich in Nordrhein-Westfalen“, berichtet die Kunsthandwerkerin, die auch große Gemälde malt. Aus Aufträgen für Glückwunsch- und Tischkarten ergibt sich nicht selten ein Folgeauftrag. Ehe die Gäste zur Feier eintreffen, ist Helga Schmidt wieder in ihrem Element und sorgt für die festliche Deko auf allen Tischen.

Von Jürgen Lauterbach