Brandenburg/H

„Mein teures, heiß geliebtes Mädchen“, schrieb Sigmund Freud am 19. Juni 1882 an seine Verlobte Martha Bernays und schickte ihr Rosen.

Doch wer sich unter dem „Vater der Psychoanalyse“, dem Entdecker des Unbewussten, eine Art „Frauenflüsterer“ vorgestellt hat, der irrt. Denn Freud war auch nur ein ganz normaler Mann. Auch ihn quälten Gefühle von Eifersucht.

Emotionale Grobheit zum Kompensieren der Unsicherheit

Und seine immer wieder auftretende Unsicherheit bezüglich der Liebe seiner Braut zu ihm kompensierte er regelmäßig mit emotionaler Grobheit. Mit patriarchalischem Gehabe schrieb er Martha vor, wie sie sein sollte. Doch selbstbewusst, wenn auch verletzt, bot sie ihm Paroli.

Renate Heuser und Helmut Mooshammer (Schauspieler am Deutschen Theater Berlin) haben am Montagnachmittag in der Brandenburger Theaterklause aus den „Brautbriefen“ vorgelesen, die sich Sigmund Freud und Martha Bernays während ihrer ungewöhnlich langen Verlobungszeit von vier Jahren geschrieben haben. 1886 konnten sie endlich heiraten. Sie blieben bis zu seinem Tod 1939 zusammen und hatten insgesamt sechs Kinder.

"Sei, mein, wie ich`s mir denke". Renate Häuser in der Theaterklause. Quelle: Rüdiger Böhme

Die unfassbare Anzahl von 1539 Briefen ist in dieser Zeit entstanden. Sie sollen in einer fünfbändigen Edition veröffentlicht werden, wovon zwei Bände bisher erschienen sind. Heuser und Moshammer lasen aus dem ersten Band.

Freud, geboren 1856 in Freiberg/Mähren, entstammte einer verarmten Familie und arbeitete als junger, mittelloser Arzt an einer Klinik, als er Martha Bernays im Frühsommer 1882 in Wien kennen lernte. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch niemand ahnen, welche bahnbrechenden Entdeckungen Freud auf dem Gebiet der menschlichen Psyche später machen würde.

Martha Bernays war gebürtige Hamburgerin (1861) und stammte aus einer Gelehrtenfamilie, die allerdings auch verarmt war, so dass sie keine Mitgift in eine Ehe mitbringen konnte. Da sich die jungen Liebenden nicht sicher sein konnten, ob ihre Familien ihre Heiratsabsichten unter diesen Bedingungen akzeptieren würden, hielten sie ihre Verlobung zunächst geheim, zumal sie sich bereits nach nur wenigen Tagen des Kennenlernens bereits einander versprochen hatten.

Helmut Mooshammer bei der Lesung. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Verlobungszeit der beiden Liebenden war geprägt von langen und schmerzlich empfundenen Trennungen. Bereits im Sommer ihres Kennenlernens ist Martha Bernays für mehrere Wochen auf Verwandtenbesuch nach Hamburg gereist, später zog sie mit Mutter und Schwester sogar ganz dorthin.

Da sie sich wechselseitig Wahrhaftigkeit versprochen hatten, berichtet Martha dem Verlobten ziemlich arglos, dass sie früheren Freunden und Verehrern von ihrer heimlichen Verlobung mit Freud erzählt hat. Sie habe viel Zuspruch erhalten, schreibt sie noch und, dass die Männer ihr weiterhin Freund und sogar Bruder sein wollen.

Freud ist rasend vor Eifersucht

Diese Schilderung löst bei Freud rasende Eifersucht aus. Als ein Freund von Martha ihr sogar seine Liebe gesteht und sie ihm herzlich antwortet, reagiert Freud massiv. Verlangt eine deutliche Trennung: „Fritz muss weichen, denn Fritz liebt dich. Er muss auf Marthas Zärtlichkeit verzichten. “

Martha reagiert souverän. Sie erklärt Freud den Unterschied zwischen Herzlichkeit und Zärtlichkeit. Sie habe dem Freund einen herzlichen Brief geschrieben, aber keinen zärtlichen. Und sie schreibt Freud, dass sie den Freund nicht aufgeben werde.

Von Ann Brünink