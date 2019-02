Brandenburg/H

Das 20. Jahrhundert brachte den Deutschen massive Brüche und Veränderungen. Einige waren katastrophal, andere boten Hoffnung.

Angefangen bei der Novemberrevolution und der Ausrufung der Weimarer Republik in den Jahren 1918/19, über die dunklen Jahre des Nationalsozialismus bis hin zur friedlichen Revolution und der Wende im Jahr 1989 – die Zeiten der verschiedenen Epochenwechsel verlangten Anpassungen auf politischer Ebene, für die Wirtschaft, Kultur und Bildung bis hinein in das Privatleben von Familien und Einzelpersonen.

Zur Galerie Die Ausstellung zeigt die Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungen des 20. Jahrhunderts auf die Havelstadt.

Seit Freitag, 22. Februar, verdeutlicht im Frey-Haus in der Ritterstraße die zeithistorische Sonderausstellung „Enttäuschungen, Sehnsüchte, Hoffnungen – Lebenswege entlang gesellschaftlicher Umbrüche in der Stadt Brandenburg an der Havel“ die Bedeutung dieser Veränderungen anhand spannender Einzelschicksale aus der Havelstadt.

Ausstellung mit hoher Komplexität

„Wir hatten noch nie ein Projekt mit solch einer hohen Komplexität“, sagt Gudrun Bauer (65), Museumspädogogin des Stadtmuseums und Kuratorin der Ausstellung. „Neben den Ausstellungsstücken und Informationstafeln führen zusätzlich Filmausschnitte und Audioguides den Besucher durch die Epochen.“

Im 20. Jahrhundert gab es auch friedliche Zeiten: DDR-Alltag in Hohenstücken. Quelle: Stadtarchiv Brandenburg

Gemeinsam mit dem Bildungsbeigeordneten Wolfgang Erlebach ( Die Linke) eröffnete Bauer am Donnerstagabend im Gotischen Haus in der Ritterstraße die Sonderausstellung.

Vor zahlreichen Gästen gab sie nach 25 Jahren zudem ihren Rücktritt von der Stelle der Museumspädagogin bekannt. „Der Job war schwer, aber hat unheimlich viel zurückgegeben“, sagte sie sichtlich gerührt. „Aufgrund meines Rücktritts fiel die Vorbereitung zur Ausstellung leider auch sehr kurz aus.“

Lediglich fünf Monate dauerte die Organisation der Schau, in denen das Team des Stadtmuseums unter anderem Archive wälzte und Zeitzeugengespräche führte. „Wir hatten viele Angebote für Interviews mit Bürgern der Havelstadt“, sagte die Kuratorin. „Diese waren leider in der Masse einfach nicht machbar.“

Unterstützung von jungen Saldrianern

Trotz der geringen Vorbereitungszeit ist das Ergebnis jedoch beeindruckend. Mit Hilfe von Schülern der elften Klassen des Brandenburger Von-Saldern-Gymnasiums, die sich im Rahmen ihres Unterrichtsthemas „Leben in zwei Diktaturen“ an dem Projekt beteiligten, stellt die Ausstellung Geschichte anhand unzähliger individueller Biographien dar. Und sie stellt die Frage, welche Enttäuschungen die Bürger der Havelstadt in diesen 100 Jahren erlebten und welche Sehnsüchte und Hoffnungen aus diesen Situationen erwuchsen.

Mutige Frauen und Männer erstritten die erste Demokratie

So erstritten mutige Frauen und Männer unter extrem schwierigen Rahmenbedingungen Deutschlands erste Demokratie. Anhand der Ausstellung erfährt der Besucher, welche Rolle dabei beispielsweise Franz Schleusener, Oberbürgermeister der Stadt Brandenburg von 1914 bis 1920, der Stadtverordnetenvorsteher Otto Sidow, Mitbegründer des SPD-Ortsvereins und Mitbegründer der parteieigenen Brandenburger Zeitung, oder Max Herm, Oberbürgermeister zwischen 1957 und 1965, spielten.

Viel Raum für unbekannte Havelstädter

Neben weiteren stadtbekannten Namen wie Otto Tschirch und Gertrud Piter beleuchtet die Ausstellung auch weniger bekannte Personen wie beispielsweise Else Fisch, eine der drei ersten weiblichen Stadtverordneten der ersten Stadtverordnetenversammlung, die nach dem allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Wahlrecht im Jahr 1919 gewählt wurde.

Zudem wird die Frage beantwortet, wie sich das Leben politisch aktiver Menschen in zwei Diktaturen gestaltete. Die Schau zeigt das Schicksal von Charlotte Grupa, geb. Henschel und ihrem Bruder Fritz Henschel, die wegen ihrer Tätigkeiten in Nazi-Haft landeten. „Das Thema unserer Ausstellung war nicht ganz so einfach, aber trotzdem schön“, sagte Kuratorin Bauer. „Denn Demokratie ist etwas Schönes, und es ist noch besser, wenn man diese verteidigen kann.“

Die Sonderausstellung läuft bis Freitag, 22. März, von Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen zwischen 13 und 17 Uhr im Frey-Haus in der Ritterstraße 96.

Von Tobias Wagner