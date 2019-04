Brandenburg/H

Vorweg: In der „Causa Simon Vaut“ hat sich die SPD der Havelstadt nicht mit Ruhm bekleckert. Hühnerdämlich verhalten, träfe es auch. Weil die Personaldecke dünn ist, wurden alle Warnsignale ignoriert. Es reichte fast ein Foto, um in Abwesenheit in den Vorstand gewählt zu werden: Da ist der SPD nicht zu helfen.

Spannend ist, welche auf politische Vernichtung und private Desavouierung ausgerichtete Kampagne sich aus dem Skandal Vaut entwickelt. Im Mittelpunkt stehen längst nicht mehr der Betrüger, sondern die Kandidaten für SVV und Landtag, Werner Jumpertz und Britta Kornmesser.

Politisch naiv? Ja! Bösartig? Nein.

Dass beide beteuern, sie seien getäuscht worden und zugeben, dem Schein naiv vertraut zu haben, interessiert viele nicht. Von politischem Schaden für die Stadt, nötigen Entschuldigungen und Erklärungen, die man von den SPD-Kandidaten verlange, ist die Rede, während Krokodilstränen der Landtags-Konkurrenten über die Mattscheibe laufen. Politische Leichenschändung eben. Schämt Euch!

Bringt die SPD als Hochstapler endgültig in die Bredouille: Simon Vaut in Glienicke Quelle: Ulrike Gawande

Im Mittelpunkt einer Tag für Tag von einem kleinen Sender in den Orbit gejagten Kampagne steht der Versuch, einen Gegner zu vernichten. Es ist erstaunlich, wie viele sich daran beteiligen, Jumpertz die Beine weg schlagen zu wollen oder Kornmesser als vermeintliche Betrügerin abzusägen. Dabei wissen alle, wer den Sender gegründet hat, wem er gehört und wessen Lied der Redakteur singt.

Irreparable Schäden

Der stand im Übrigen der SPD-Frau gar nicht immer so voll Hass gegenüber, wie man heute denkt. Harmonische Fotos, wenige Monate alt, sprechen eine andere Sprache. Schwierig wird es, wenn mit dem Hass Vergessen einhergeht.

Walter Paaschen, CDU-Wahlkampfmaschine und SVV-Vorsteher, rief diese Woche die MAZ an, um diese wissen zu lassen, wie sehr Jumpertz, Kornmesser & Vaut der Stadt und der Politik geschadet hätten, dass ein „irreparabler Schaden“ entstand, dass Jumpertz „nicht die Wahrheit sagt, wenn er sagt, er hat nicht mehr gewusst“, dass beide nicht mehr zu halten seien, auf ihre Kandidaturen verzichten und zurücktreten sollten.

Paaschen, der Fachmann für SPD-Satzungsrecht

Warum? Sie hätten sich nicht an die eigene Satzung gehalten. Die der SPD? Ja, sagt der CDU-Mann und zitiert einen halben Satz aus dem Orga-Statut (§3) der SPD. Abgesehen davon, dass man laut SPD-Statut mitnichten an dem Ort leben muss, an dem man seinen SPD-Unterbezirk hat (steht an anderer Stelle) – warum wirft Paaschen mit Steinen aus dem Glashaus? Erinnert er sich nicht mehr? Wie er, René Kohl, Michael Brandt und Friedrich von Kekulé zum Befehlsempfang zum Professor nach Potsdam zitiert wurden.

Also der Wolfgang Fürniß war kein richtiger Professor, kam aber als CDU-Westimport aus Wiesloch und wurde Wirtschaftsminister. Später kam er wegen Betrugs in den Knast und ist jetzt tot. So wie Friedrich von Kekulé, der als Paaschens Vorgänger vom SVV-Vorsitz zurücktreten musste, nachdem die MAZ herausfand, dass der Schlawiner als Theateraufsichtsrat die Hand aufgehalten hatte für einen Bewachungsvertrag eines Parteifreundes am Theater. Aber wen interessiert das? War zwar dieses Jahrtausend, ist aber lange her.

Betrüger können auch Erfolg bringen

Wichtig aber ist: Fürniß, der große Vorsitzende der CDU in Brandenburg an der Havel, der Hartmut Unruh und den ihn stützenden Luden und verurteilten Drogendealer (mit CDU-Parteibuch) vom Thron stieß, hat nie in Brandenburg gewohnt (wohl auch nie geschlafen). Vor dem hilfreichen Tun des dann verurteilten Verbrechers Fürniß hatte die CDU so viele SVV-Mandate wie die SPD heute. Das beweist nichts, allenfalls: Wenn du mit einem Finger auf andere zeigst, zeigen drei auf dich.

Von Benno Rougk