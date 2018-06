Mötzow

Das trockene warme Wetter kommt dem Spargel zugute. Doch das hat auch Nachteile. Der größte Spargellandwirt weit und breit hat erhebliche Flächen stillgelegt. Im MAZ-Interview verrät Heinrich Thiermann, Chef des Vielfruchthofes Domstiftsgut Mötzow, warum er künftig Blumen zwischen dem Spargel wachsen lässt.

Heinrich Thiermann, größter Spagelbauer Deutschlands und bekannt durch den Vielfruchshof Domstiftsgut Mötzow. . Quelle: Erik Hinz

MAZ: Wer zum Spargelessen nach Mötzow fährt oder radelt, kommt an vielen nicht bewirtschafteten Spargelfeldern vorbei. Woran liegt das?

Heinrich Thiermann: Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen sind die Märkte übervoll, das Angebot ist riesengroß. Der Preis für Spargel entsprechend niedrig und unrentabel. Alles abzuernten lohnt sich nicht.

Was ist der zweite Grund?

Wir haben für diese Spargelsaison nicht ausreichend viele Erntehelfer gewonnen. In Heimatländern wie Polen und Ungarn erhalten sie inzwischen auch lukrative Jobs. Zudem sind wir zu spät auf die Suche gegangen. Damit muss man schon kurz vor Weihnachten anfangen. Einiger unserer in den Vorjahren bewährten Kräfte haben geglaubt, sie würden nicht benötigt und haben sich etwas anderes gesucht. Für unsere Fläche brauchen wir bis zu 1000 Erntehelfer, die haben wir diesmal nicht bekommen.

Von den Spargelfeldern rund um Mötzow sind im Frühjahr 2018 nicht alle bewirtschaftet. Wegen des Überangebotes sind etwa 158 Hektar stillgelegt. Quelle: Thomas Landwehr

Wie viele Spargelfelder liegen still?

Wir lassen in Mötzow etwa ein Drittel unserer Flächen liegen, also etwa 158 Hektar. Wir schaffen Blühstreifen zwischen dem Spargel und begegnen damit auch der Kritik an der Versiegelung mit Folien. Außerdem nutzen wir die Zeit, um die Spargelneuanlagen auf eine umweltfreundlichere Erzeugung umzustellen.

Was ändern Sie?

Wir vergrößern den Reihenabstand. Angefangen hatten wir mit 1,50 Meter und haben dann auf zwei Meter gesteigert. Nun werden es drei Meter Abstand werden.

Was haben Sie davon?

Die Wege verkürzen sich dadurch von 5000 Meter pro Hektar auf 3000 Meter. Das verkürzt die Laufwege erheblich. Wir haben dadurch zudem geringere Probleme mit Pilz und Feuchtigkeit und benötigen daher weniger Pflanzenschutzmittel.

Wird der Spargel eigentlich im nächsten Jahr besser, wenn er sich jetzt erst einmal ausruhen kann.

Wenn er mehr Zeit zum Erholen bekommt, wird er kräftiger und inhaltsreicher. Aber das wichtigste bleibt das Wetter.

Viel Sonne, wenig Regen?

Spargel ist wärmebedürftig. Er wurzelt tief und benötigt daher Wasser, sobald das Laub da ist.

Die Spargelernte in Mötzow fällt in diesem Jahr sehr reichlich aus. Quelle: Thomas Landwehr

Wie riskant ist es, vom Spargel zu leben?

Mein Vater hat stets gesagt, Kaufmannsgut ist wie Ebbe und Flut. Das Wetter können wir nicht ändern. Aber natürlich können wir uns nicht auf die drei Monate Spargelzeit beschränken. Wir sind breiter aufgestellt und müssen das auch sein mit unserer Verantwortung für unsere festen Mitarbeiter.

Wie viele Menschen arbeiten für das Unternehmen?

Wir haben 600 im festen Angestelltenverhältnis. 350 Frauen und Männer arbeiten auf unseren Feldern, 170 verpacken in Lehnin und 80 sortieren in Mötzow

Welche Früchte sind für Sie ähnlich wichtig wie Spargel?

Erdbeeren, Äpfel und Kulturheidelbeeren. Das wird ein Bomben-Erdbeer- und Apfeljahr, wenn uns nicht Stürme oder Hagel noch einen Strich durch die Rechnung machen.

Und wie sieht es mit den Heidelbeeren aus?

Wir haben 300 Tonnen tiefgefroren und wollen den Anbau in Klein Kreutz weiter ausbauen, auch um unsere Infrastruktur noch besser auszulasten. Kulturheidelbeeren haben eine sehr gute Perspektive. Sie passen wunderbar in die Wellnessschiene, wirken durchblutungsfördernd und blutdrucksenkend. Außerdem haben sie eine aphrodisierende Wirkung.

Von Jürgen Lauterbach