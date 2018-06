Cottbus

Die Bundespolizei hat nach eigenen Angaben am Dienstagabend einen Mann in Cottbus gerettet, der kurz vor Abfahrt eines Zuges in ein Gleisbett gefallen war. Bahnmitarbeiter hatten die Einsatzkräfte gegen 23 Uhr alarmiert, weil ein „stark alkoholisierter Mann“ auf dem Bahnsteig entlang taumelte. Vor Ort konnten die Beamten aber niemanden entdecken.

Zug sollte nur eine Minute später abfahren

Erst bei einer intensiven Suche fanden sie den 51-Jährigen. Er war zwischen dem stehenden Zug und der Bahnsteigkante ins Gleisbett gerutscht. Der Mann hatte Glück: Nach Polizeiangaben wäre der Zug nur eine Minute später abgefahren.

Der 51-Jährige wurde schließlich Rettungskräften übergeben. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,99 Promille.

• Lesen Sie auch: Brand bringt Zugverkehr zum Erliegen

Von MAZonline/dpa