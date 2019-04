Cottbus

Auf dem Gelände einer Recyclinganlage bei Cottbus brennen 500 Tonnen Gewerbeabfall. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, wurden Menschen nicht verletzt. Die Bundesstraße 97, in deren Nähe sich die Anlage befindet, ist an jener Stelle gesperrt. Die Feuerwehr ist mit 107 Einsatzkräften sowie 38 Fahrzeugen im Einsatz.

„Der Einsatz wird sich noch hinziehen“, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam am Sonntagmorgen.

Stromversorgung zeitweilig abgeschaltet

Eine Überlandleitung für die Stromversorgung musste zeitweilig abgeschaltet werden. Viele Menschen waren ohne Strom. Es gibt eine starke Rauchentwicklung. Es sind aber keine Wohngebiete in der Nähe. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

🚨 Einsatz der SEG F.L.I.G.H.T 🛰️ zum Brand Recyclinghof bei Cottbus Gepostet von Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Südbrandenburg am Samstag, 13. April 2019

Laut einem Unternehmenssprecher war das Feuer beim Aufschütten des Abfalls entdeckt und die Feuerwehr alarmiert worden. „Selbstentzündung ist bei dem unsortierten Müll leider keine Seltenheit“, sagte er. Die Anlage sei in den vergangenen Wochen mehrfach kontrolliert worden. Jetzt werde versucht, mit Baggern den Müllberg auseinanderzuziehen, um das Feuer dann zu löschen.

Von dpa/RND