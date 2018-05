Münchehofe

Erneut hat im Süden Brandenburgs Waldboden gebrannt. Das Feuer erstreckte sich am Mittwochnachmittag über rund 1000 Quadratmeter mitten in einem Wald im Bereich Münchehofe (Dahme-Spreewald), wie die Regionalleitstelle Lausitz am Donnerstag mitteilte.

Die Feuerwehr sei fast drei Stunden im Löscheinsatz gewesen. Verletzte habe es nicht gegeben, auch seien keine Bäume in Brand geraten. Warum das Feuer ausbrach, blieb unklar.

Sonne entzündet Munition

Bereits am Dienstag hatten nach Polizeiangaben an einer Landstraße bei Münchehofe etwa 500 Quadratmeter Waldboden gebrannt. Erste Ermittlungen wiesen darauf hin, dass sich dort alte Munition aus dem Zweiten Weltkrieg durch Sonneneinstrahlung entzündet hatte.

Mittlere Waldbrandgefahr und Hoffen auf Regen

In den vergangenen Tagen galt vielerorts in Brandenburg wegen der warmen Temperaturen und der Trockenheit hohe Waldbrandgefahr. Für Donnerstag wurden die Waldbrandgefahrenstufen in den einzelnen Landkreisen wegen erwarteter Regenfälle landesweit wieder heruntergestuft.

Von Anna Ringle