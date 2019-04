Dahme-Spreewald Dahme-Spreewald - Die 13. Aquamediale startet im Juni Bekanntes wird verwandelt: Zehn Künstler werden die Spreewald-Region mit ihren Werken neue interpretieren.

Per Boot oder eben Kahn lässt sich die Aquamediale immer am schönsten erkunden, wie hier vor zwei Jahren in Lübben. Das Foto zeigt Micha Brendels Installation. Quelle: Karen Grunow