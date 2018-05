Klein Köris

Ein 81-jähriger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag in Klein Köris (Dahme-Spreewald) in eine Radfahrergruppe gerast. Vier Radfahrer wurden lebensgefährlich verletzt.

Die beiden Männer und zwei Frauen seien per Hubschrauber in Krankenhäuser in Brandenburg und Berlin geflogen worden, berichtete die Sprecherin der Polizeidirektion Süd, Ines Filohn, am Sonntag. Die Ursache für den Unfall auf der B 179 zwischen Neubrück und Hammer sei noch nicht geklärt.

Auch die Identität ist weiterhin unklar. Den Beamten zufolge handele es sich um Personen um die 50 Jahre, „wir nehmen an, dass es Urlauber sind“, sagte die Sprecherin. Man kontaktiere alle Pensionen und Fahrradverleihe im Spreewald, um die Identität der Verletzten zu klären.

An dieser Stelle ereignete sich der schwere Unfall. Quelle: Julian Stähle

Autofahrer sei weit zu rechts gefahren

Der Hondafahrer, der aus Richtung Königs Wusterhausen nach Märkisch Buchholz fuhr, erfasste die Radfahrern von hinten. Die zwei Frauen und zwei Männer wurden dabei über das Fahrzeug geschleudert.

„Das Auto kam erst weit hinter der Unfallstelle zum Stehen“, sagte Polizeisprecherin Ines Filohn am Sonntagabend. Die Spurenlage habe ergeben, dass alle Radfahrer am rechten Fahrbahnrand unterwegs waren. Jedoch sei es völlig unklar, warum sie von dem Auto erfasst wurden, so die Sprecherin.

Unfallverursacher erlitt Schock

Der 81-Jährige erlitt durch den Unfall einen Schock und musste ebenfalls stationär behandelt werden. Die Bundesstraße war wegen der Bergungsarbeiten bis zum frühen Abend gesperrt.

Die Fahrräder und das Auto mussten abgeschleppt werden. Quelle: Julian Stähle

