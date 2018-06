Egsdorf

Ein BMW-Fahrer hat am Donnerstag gegen 13 Uhr auf der L74 in Egsdorf die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen einen Alleebaum geprallt. Der Mann war in der Folge in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Feuerwehrleute aus Egsdorf, Teupitz und Halbe befreiten ihn, Rettungskräfte kümmerten sich um seine Verletzungen. Anschließend wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.

Wie es zum Unfall kam, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Das Fahrzeug musste von einem Bergeunternehmen abgeholt werden, es kam vor Ort zu kaum Störungen.

Von MAZonline