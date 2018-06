Silberne Fontänen spritzen auf, als die Kinder ins Wasser springen. Sie klettern wieder auf den Ponton und es geht von vorn los – mit Gerangel, Lachen und Jubeln. Am Freitagnachmittag wurde eine Badeinsel im Tornower See eingeweiht. Doch noch bevor das rote Band durchschnitten war, hatten die Kinder sie in Beschlag genommen, auch viele Erwachsene konnten es nicht erwarten.

Idee zur Badeinsel kam 2016

Zur Galerie Die neue Badeinsel im Tornower See wurde sofort gut angenommen

Familie Winkler, allen voran Tochter Katrin, hatte das Projekt in die Hand genommen und mit der Unterstützung vieler Tornower verwirklicht. „Es passt heute – wir haben Kindertag und möchten die Badeinsel an alle kleinen und großen Kinder übergeben“, sagte die junge Frau. Sie erzählte, dass 2016 die Idee aufkam, eine Schwimminsel im See zu verankern, und welcher bürokratischer Marathon bis zur Realisierung zurückgelegt werden musste. „Roland Freigang von den Anglern ist zum Fischer gegangen, der den See gepachtet hat“, berichtete sie. „Mit der Oberförsterei Hammer musste eine Nutzungsvereinbarung abgeschlossen werden. Nachdem die Stadtverordneten es abgesegnet hatten, haben wir im September 2017 von der Unteren Wasserbehörde die offizielle Genehmigung bekommen.“ Dann machte sie sich daran, das nötige Geld zu beschaffen. Die Spendenliste, die zum Fest an der Badestelle aufgestellt wurde, zeigt, dass knapp 30 Familien des Ortes und Gewerbetreibende dazu beigetragen hatten. Selbst eine Rinderhaltung aus Baruth fand die Idee so toll, dass sie 250 Euro spendete.

Kinder sprangen früher zwischen die Angler-Boote

Den Löwenanteil hat der Tornower Anglerverein übernommen. Die Mitglieder haben mehr als 1000 Euro spendiert, den Gewinn aus ihrem Osterfeuer. „Wir haben den Angelhafen hier und sind der Meinung, jeder Bürger sollte Zugang zum See haben, deshalb haben wir besonders die Kinder auf unseren Steg gelassen“, so Anglerchef Roland Freigang. „Die sprangen zwischen die Boote, kann für sie ja nicht verrückt genug sein. Die Schwimminsel ist da besser.“ Er erzählte, dass es am Badestrand vor der Wende eine Umkleide, eine Toilette, eine Tanzfläche, Spielgerüste und einen Sprungturm gab und dahinter im Wald Zeltplätze waren. Die Fische würden sich nicht an der Insel stören, sagt er: „Der Fisch ist neugierig und kommt, weil er was im aufgewühlten Wasser findet.“

Suchthilfeeinrichtung „Haus am See“ half mit

Weil mehr als die veranschlagten 4500 Euro zusammenkamen, konnte auch noch ein Aufbau auf der Insel realisiert werden. Einen Beitrag leisteten auch die Bewohner vom „Haus am See“, einer Suchthilfeeinrichtung des Deutschen Ordens. Sie dokumentierten die Einweihung auf einem Schild und fertigten Hinweisschilder an.

Mit einem Glas Sekt wurde auf das Ereignis Wasser angestoßen. „Die Insel ist ein Gemeinschaftswerk, wird von vielen Schultern getragen und von ebenso vielen gehegt und gepflegt werden. Das macht sie so besonders“, stellte Kathrin Winkler fest. Bürgermeister Dirk Schierhorn stimmte dem zu und verwies darauf, dass die Plastikmodule sind fest verankert sind und im Winter im See bleiben.“

Von Heidrun Voigt