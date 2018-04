Polizei - Berauscht und mit gefälschtem Führerschein

Polizeibeamte stoppten am Mittwochabend einen Peugeot auf der Straße Wehrmathen in Schönefeld, dessen Fahrer offenbar berauscht mit dem Wagen unterwegs gewesen war. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bei dem 31-Jährigen reagierte positiv auf Opiate, so dass zur Beweissicherung eine Blutprobe angeordnet und entnommen wurde.

Darüber hinaus stellte sich der Führerschein des Mannes als Fälschung heraus, was entsprechende Anzeigen wegen des Vorwurfs der Urkundenfälschung und wegen des Fahrens ohne Führerschein nach sich zog. Inzwischen hat die Kriminalpolizei weitere Ermittlungen zu den drei Anzeigen übernommen.

Von MAZonline