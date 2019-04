Bestensee

Ein Am Glunzbusch in Bestensee abgestellter Opel-Kleintransporter ist am Mittwochabend von unbekannten Personen aufgebrochen worden. Gegen 22.45 Uhr wurde der Diebstahl von Werkzeugen und Technik aus dem Fahrzeuginnern bemerkt und die Polizei verständigt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert, die Polizei ermittelt.

Von MAZonline