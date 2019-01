Bestensee

Die Missachtung der Vorfahrtsregelung an der Ecke der Schiller- zur Reuterstraße in Bestensee war am Mittwochvormittag Ursache eines Verkehrsunfalls. Kurz nach 7.30 Uhr waren zwei Pkw zusammengestoßen, sodass sich die Sachschäden auf etwa 15 000 Euro summierten. Verletzt wurde dabei niemand, aber ein Auto war nach der Kollision ein Fall für den Abschleppdienst.

Von MAZ