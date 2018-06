Groß Köris

Der Polizei wurde am Donnerstagnachmittag ein Diebstahl angezeigt, der in der Straße Am Schulzensee in Groß Köris verübt worden war. Zwei Bootsmotoren im Wert von 7000 Euro waren mitsamt Zuleitungen und Schaltung von einem Gartengrundstück entwendet worden.

Von MAZonline