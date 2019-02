Dahme-Spreewald Dahme-Spreewald - Minister besucht Landkreis: Zum Mittag gab’s Currywurst Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) besuchte Firmen in Wildau und Königs Wusterhausen. Bei der MAZ sprach er über den BER-Flughafen und bekam einen Tipp für seine Mittagspause.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach und Mitarbeiterin Eva Scholz an der Currywurstbude in Königs Wusterhausen. Es gab Currywurst und Kartoffelsalat zum Mittag nach dem Besuch in der MAZ-Redaktion. Quelle: Frank Pawlowski