Weiterführende Schulen in Dahme-Spreewald

Dahme-Spreewald Bildung - Weiterführende Schulen in Dahme-Spreewald Gymnasium, Oberschule oder doch lieber Gesamtschule? Sechstklässler und ihre Eltern müssen sich im Februar für eine weiterführende Schule entscheiden. Die Optionen für Dahme-Spreewald im Überblick.

Am Standort der Europaschule Johann Gottfried Herder in der Erich-Weinert-Straße entsteht in diesem Jahr eine neue Gesamtschule. Quelle: Gerlinde Irmscher