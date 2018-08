Königs Wusterhausen

Die Schulen in Dahme-Spreewald verfügen zum Start des neuen Schuljahres über genügend Lehrkräfte. Es wurden 84 Lehrer neu eingestellt, die meisten von ihnen kommen tatsächlich neu an die Schulen, in 16 Fällen wurden bestehende Verträge entfristet. „Das ist ein deutlicher Aufwuchs“, sagte der Leiter des Staatlichen Schulamtes Cottbus, Gerald Boese.

Eine Stelle in Bestensee noch unbesetzt

Der Landkreis stehe damit an der Spitze im Cottbuser Schulamtsbereich, in dem es 4500 Lehrer gibt. Unbesetzt sind nur eine Stelle in der Grundschule in Bestensee sowie anderthalb Stellen in der Grundschule in Goyatz. „Für Bestensee bin ich optimistisch, dass wir die Lücke schnell schließen können“, sagte Boese. Der Ort sei wegen seiner Nähe zu Berlin attraktiv für Bewerber.

Kein Unterrichtsausfall wegen Lehrermangels

„Insgesamt können wir den Unterricht abdecken, aber das ist jedes Jahr eine Herausforderung für uns“, so Boese. Es werde kein Unterricht ausfallen, weil es an Lehrern fehlt. Dass es gelungen sei, offene Stellen zu besetzen, liege unter anderem an einer besseren Besoldung. Boese schätzt, dass es in den kommenden zehn Jahren im Schulamtsbereich jährlich 200 bis 300 Einstellungen geben muss.

Von Frank Pawlowski