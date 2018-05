Zum 18. Mal traten am Sonntag beim Drachenbootcup des Wassersportvereins Königs Wusterhausen Sportbegeisterte gegeneinander an. Dieses Mal beteiligten sich 36 Teams beim Spektakel am Strandbad Neue Mühle. Rund 1000 Zuschauer fieberten beim Turnier mit und erfreuten sich am bunten Rahmenprogramm mit Spielen und Party.