Gräbendorf

In der Nacht zu Mittwoch um kurz nach Mitternacht wurden Anwohner in Gräbendorf durch laute Geräusche aufgeschreckt. Auf dem Grundstück der Agrargenossenschaft an der Gussower Straße hatten Unbekannte versucht, einen Heuwender zu stehlen und diesen bereits auf einen Lkw verladen. Die entdeckten Täter flüchteten zu Fuß.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen, an denen auch der Polizeihubschrauber beteiligt war, blieben erfolglos. Der Lkw der Täter wurde sichergestellt. Weitere Ermittlungen hat die Kripo übernommen.

Von MAZonline