Eichwalde Eichwalde - 160 neue Kita-Plätze für Eichwalde Weil sich Eichwalde eine neue Kita aus eigener Kraft nicht leisten kann, setzt Bürgermeister Jörg Jenoch auf die AWO. Doch der Verband plant in der Tschaikowskystraße noch mehr als eine neue Kita.

Die AWO will auf dem Grundstück in der Tschaikowskystraße in Eichwalde eine Kita mit 160 Betreuungsplätzen errichten. Außerdem sollen dort 102 Wohnungen für Senioren entstehen. Quelle: Josefine Sack