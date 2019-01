Eichwalde

Rettungskräfte und Polizei wurden am Dienstag gegen 7.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen, der sich auf der Humboldtstraße in Eichwalde ereignet hatte. Auf Höhe des Gymnasiums hatte ein 18-jähriger Fahrradfahrer offenbar die Vorfahrt eines Mercedes nicht beachtet, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Radler zog sich dabei Verletzungen zu, die im Krankenhaus medizinisch zu versorgen waren.

Von MAZonline