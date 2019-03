Eichwalde sagt maroden Straßen den Kampf an

Eichwalde Eichwalde - Eichwalde sagt maroden Straßen den Kampf an 35 Kilometer Straßenland wurden unter die Lupe genommen. Viele Gehwege und Straßen sind in katastrophalem Zustand – die Gemeinde will die Holperpisten mit einer eigenen „Pflaster-Brigade“ beseitigen.

Eichwaldes Straßen sind teilweise in katastrophalem Zustand. In dieser Woche beginnt der Gehwegausbau in der Gosener Straße. Quelle: Josefine Sack