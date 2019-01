Eichwalde

Die Polizei bittet erneut um Unterstützung bezüglich der Öffentlichkeitsfahndung im Fall einer Raubstraftat die sich am 10. November 2018 in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße in Eichwalde ereignet hat. In diesem Zusammenhang fragt die Polizei: Wer kennt den abgebildeten bzw. beschriebenen Mann und kann Hinweise zu dessen Identität oder derzeitigen Aufenthaltsort geben.

Hinweise an die Kriminalpolizei in Cottbus

Ihre Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei in Cottbus unter der Telefonnummer 0355 789-2732 oder jede andere Polizeidienststelle. Nutzen Sie alternativ die Internetwache unter www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Tatverdächtigen führen, wird eine Belohnung von 500 Euro augelobt.

Erpressung von Bargeld

Die Ausgangsmeldung vom 19.12.2018: Der bisher unbekannte Mann hatte an einem Geldautomaten einer Bankfiliale an der Bahnhofstraße kurz nach 15:45 Uhr ein Ehepaar mit einem schwarzen pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und so die Herausgabe von Bargeld erpresst. Die Videoüberwachungslage der Bank hatte die Tat aufgezeichnet. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte in Richtung des Eichwalder S-Bahnhofes. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass der Mann aus Berlin stammt und die S-Bahn für die Fahrt zum und für die Flucht vom Tatort nutzte.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Er ist zwischen 17 und 25 Jahren alt, mindestens 180 cm groß und auffallend schlank. Er trug zur Tatzeit eine schwarze, spitz zulaufende Mütze und ein rotes Tuch vor dem Mund sowie eine schwarze Sonnenbrille. Besonders markant war sein auffälliger schwingender Gang. Bekleidet war der Mann, der akzentfreies Deutsch sprach, mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Hose sowie Sportschuhen der Marke Adidas mit heller Sohle. Der waffenähnliche Gegenstand wurde als etwa 20 cm groß, schwarz und kantig beschrieben. Darüber hinaus hatte der Mann einen Rucksack bei sich.

Von MAZ