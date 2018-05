Friedersdorf

Auf dem südlichen Berliner Ring und der A12 um das Dreieck Spreeau waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am Dienstag im Dauereinsatz. Dabei ereignete sich der wohl spektakulärste Unfall erst am Nachmittag.

Gegen 16 Uhr verlor der Fahrer eines Lkw mit Anhänger die Kontrolle über sein Gespann. Er prallte zunächst gegen die rechte Schutzplanke, anschließend kippten Zugmaschine und Anhänger um, kamen auf rechter und mittlerer Spur zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus seinem Führerhaus befreien. Er wurde verletzt. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Feuerwehrleute aus Königs Wusterhausen und Niederlehme waren im Einsatz. Die Kameraden musste zur Absicherung der Unfallstelle Diesel aus dem Unfallfahrzeug abpumpen. Die Bergung des verunfallten Lkws gestaltete sich schwierig.

Feuerwehrleute waren wegen eines Brandes an der Autobahn am Dreieck Spreeau im Einsatz. 1000 Quadratmeter Böschung waren betroffen. Quelle: Aireye

Zunächst waren zur Absicherung alle Fahrbahnen voll gesperrt, dann wurde die linke Spur freigegeben. Es entstand ein Rückstau, der bis zum einige Kilometer entfernten Schönefelder Kreuz reichte. Die Polizei hat sich nicht nur um die Unfallaufnahme und die Absicherung der Unfallstelle gekümmert, sondern auch Gaffer aus dem fließenden Verkehr gezogen.

Akkupack führt zu Böschungsbrand

Genau auf Höhe der Unfallstelle waren Feuerwehrleute bereits zwei Stunden zuvor im Einsatz gewesen. Passanten hatten beobachtet, wie ein Autofahrer ein brennendes Paket aus seinem Auto schleuderte. Später stellte sich heraus, dass es sich dabei um ein Hochleistungs-Akkupack handelte, das im Wagen Feuer gefangen hatte. In der Folge entstand ein Böschungsbrand, zu dem Einsatzkräfte von insgesamt acht Feuerwehren alarmiert wurden, darunter Kameraden aus Königs Wusterhausen, Friedersdorf und Niederlehme. Den Feuerwehren gelang es, die Flammen, die sich bereits auf mehr als 1000 Quadratmetern ausgebreitet hatten, zu löschen. Es gab keine Verletzten. Der Verkehr in beide Richtungen wurde zeitweise durch dichte Rauchschwaden behindert.

Stauende übersehen

Ein weiterer Unfall – wieder in diesem Bereich – hatte sich bereits am Dienstagvormittag ereignet. Gegen 10.30 Uhr war ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der A12 bei Friedersdorf unterwegs. Er hatte offenbar ein Stauende übersehen und war mit seinem Lkw auf einen anderen Lastwagen gekracht. Wie sich herausstellte, hatt der vorausgefahrene Lkw Gefahrgut geladen. Die Feuerwehrkräfte – unter anderem waren Kameraden aus Friedersdorf und Spreenhagen im Einsatz – mussten also zunächst prüfen, ob die entsprechenden Behältnisse beschädigt waren. Glück im Unglück: Es gab Entwarnung.

Der Unfallverursacher wurde bei der Kollision verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand infolge des Unfalls ein erheblicher Rückstau von knapp 20 Kilometern.

Von MAZonline