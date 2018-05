Rotberg

Der Präsident des Kreisanglerverbands Dahme-Spreewald, Uwe Kretschmar, hat nach dem Fischsterben im Rotbergbecken im gleichnamigen Schönefelder Ortsteil Anzeige erstattet. Er habe den Vorfall in seiner Funktion als amtlicher Fischereiaufseher auch bei der Unteren Fischereibehörde des Kreises zur Anzeige gebracht. Ein Polizeisprecher der Direktion Süd bestätigte den Vorgang. Ersten Ermittlungen zufolge liege aber keine Umweltstraftat vor.

Tote Fische in einem Wasserrückhaltebecken bei Rotberg. Quelle: aireye

„Totalausfall“ des Gewässers

Bereits am Montag war die Feuerwehr zu dem Rückhaltebecken gerufen worden, in dem zahlreiche tote Fische schwammen. Kretschmar sprach von einem „Totalausfall“ des circa eineinhalb Hektar großen Gewässers. „Wenn ich tote Karauschen sehe, weiß ich, dass in dem Gewässer keinerlei Sauerstoff mehr vorhanden ist“, so der Kreisanglerchef. Die Karpfenfische gelten als robust, sie überleben selbst im Schlamm ausgetrockneter Gewässer. Das Rotbergbecken ist kein Angelgewässer. „Mit geht es um den Fischbestand“, sagte Kretschmar. Es könne nicht sein, dass der Naturschutz an der Wasseroberfläche aufhört.

Nabu entnimmt Wasserproben

Ursache des Fischsterbens ist vermutlich ein undichtes Rohr am Flughafen. Demnach könnte durch das Leck zum Enteisen von Flugzeugen verwendete Ameisensäure ins Wasser gelangt sein. Der Vorfall rief auch den Naturschutzbund (Nabu) auf den Plan. Axel Mieritz vom Regionalverband Dahmeland entnahm am Donnerstag Wasserproben. Das Rotbergbecken fungiert schon lange als Überlaufbecken des Flughafens. Problematisch ist laut Mieritz, dass Verunreinigungen von dort aus weiter durch das Waltersdorfer Naturschutzgebiet Flutgrabenaue fließen und schließlich in die Dahme.

Von Josefine Sack