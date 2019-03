Friedersdorf

Ein ukrainischer Lastwagenfahrer übersah am Mittwochvormittag auf der A 12 das Ende eines Baustellenstaus und krachte an der Anschlussstelle Friedersdorf in Fahrtrichtung Dreieck Spreeau in einen vorausfahrenden Lkw.

Ersteintreffende Kräfte der Polizei sperrten den rechten Fahrstreifen, ließen den Verkehr zunächst noch auf einem Fahrstreifen passieren. Eine Stunde nach dem Unfall wurde die Feuerwehr mit Rettungsdienst und Notarzt nachalarmiert. Die später vor Ort eintreffenden Kräfte kümmerten sich um den verletzten Fahrer, er konnte notärztlich versorgt werden. lehnte eine Behandlung im Krankenhaus aber ab.

Führerhaus bei Kollision eingedrückt

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr kümmerten sich um das eingedrückte Führerhaus des Sattelzuges. Auslaufende Betriebsstoffe haben die Feuerwehrleute in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Autobahnmeisterei beseitigt. Das zeitnahe eintreffende Bergeunternehmen ließ erneut Platz für ein erneutes einstreifiges Passieren der Unfallstelle. Beide an dem Unfall beteiligten Lastwagen wurden abgeschleppt.

Während der Arbeiten von Feuerwehr mit Rettungs- und später Lkw-Bergungsdienst musste die A 12 in Fahrtrichtung Dreieck Spreeau voll gesperrt werden. Es kam zu einem langen Rückstau, der in Spitzenzeiten weit über die Anschlussstelle Spreenhagen zurück reichte.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline