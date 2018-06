Schulzendorf

Schulzendorfs neue Kindertagesstätte „Ritterschlag“ an der Ernst-Thälmann-Straße hat offiziell den Betrieb aufgenommen. Die ersten Kinder werden seit Freitag in der Einrichtung betreut. Bis in der neuen Kita normaler Alltag eingekehrt ist, wird es aber noch etwas dauern. Erst nach und nach treffen alle Kinder ein.

Die Kita bietet Platz für 35 Krippenkinder (bis drei Jahre) und 35 Kindergartenkinder (bis Vorschulalter). Betreiber ist die Johanniter-Unfallhilfe. In Schulzendorf werden dringend Kita-Plätze benötigt (die MAZ berichtete). Mit der neuen Kindereinrichtung ist die Gemeinde zumindest vorerst in der komfortablen Situation, die Wünsche der Eltern nach Betreuungsplätzen zu erfüllen. Wenn allerdings die neuen Häuser am Ritterschlag fertig sein werden, könnte sich die Lage schnell ändern.

Auf dem mehr als 10 000 Quadratmeter großen Areal zwischen der Ernst-Thälmann-Straße und der Miersdorfer Straße sind die Bauarbeiten für mehr als 550 Wohneinheiten angelaufen. Vor der Kita gilt übrigens Tempo 30. Die entsprechenden Schilder wurden bereits vor ein paar Wochen aufgestellt.

Von Josefine Sack