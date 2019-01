Konzerte, Ausstellungen, Feste – am Wochenende werden in der Region Dahmeland-Fläming viele Veranstaltungen stattfinden. So starten unter anderem der Kulturbund Dahme-Spreewald und der Kulturverein Großbeeren mit Konzerten ins neue Veranstaltungsjahr. In Trebbin wird es ein Wunschkonzert geben, und die Jüterboger feiern das Klemmkuchenfest.