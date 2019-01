Königs Wusterhausen Zeesen - Anbaden bei fünf Grad Wassertemperatur Inzwischen zum 6. Mal lud der Zeesener Interessenverein zum „Zeesener Eisbaden“ an den Badestrand ein. 34 Akteure stiegen in das kalte Wasser.

Unter dem Beifall der Zuschauer gingen die Eisbader am Samstag in den Zeesener See. Quelle: Gerlinde Irmscher