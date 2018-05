Königs Wusterhausen

Bei der S46 ändern sich zwischen Freitag, 1. Juni, und 17. August die Abfahrts- und Ankunftszeiten in Königs Wusterhausen an den Bahnhöfen zwischen Königs Wusterhausen und Grünau. Grund sind die Bauarbeiten an den Fußgängertunneln in Eichwalde und Zeuthen Die Bahn fährt in Königs Wusterhausen und Wildau Richtung Berlin sechs Minuten früher ab als bisher, in Grünau sind es nur noch zwei Minuten. Aus Richtung Berlin kommt sie in Wildau zwei Minuten später an als bisher, in Königs Wusterhausen sechs. Deswegen klappt auch der Anschluss zur RB24 von und nach Senftenberg in dieser Zeit nicht.

Nähere Informationen unter bauinfos.deutschebahn.com und www.vbb.de

Von MAZonline