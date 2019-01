Zeesen

Angestellte eines Supermarktes an der Zeesener Karl-Liebknecht-Straße riefen am Montag gegen 19.30 Uhr die Polizei, da sie von einem offenbar alkoholisierten Mann bedroht worden waren. In der Absicht, weiteren Alkohol zu kaufen, wurde ihm an der Kasse mitgeteilt, dass sein Geld dafür nicht ausreichen würde. Das war für den bereits hinreichend polizeibekannten 27-Jährigen Grund genug, der Kassiererin Schläge anzudrohen. Durch die Beamten wurde der Mann in Polizeigewahrsam genommen, um weitere Straftaten zu verhindern. Entsprechende Ermittlungen dazu hat inzwischen die Kriminalpolizei übernommen.

Von MAZ