Königs Wusterhausen

Bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten am 25. Januar in der Zeit zwischen 8.10 Uhr und 16.30 Uhr vom Parkplatz am Kreisverkehr in der Storkower Straße in Königs Wusterhausen einen Pkw Audi A4 Avant. Der Pkw wurde zur Fahndung ausgeschrieben; die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Von MAZ