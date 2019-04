Königs Wusterhausen

Ein Mercedes Coupé ist in der Ausfahrt Königs Wusterhausen von der A 10 Richtung Frankfurt (Oder) in Brand geraten. Die Feuerwehr ist vor Ort und löscht die Flammen, Feuerwehrleute mit Atemschutz sind im Einsatz. Dadurch hat sich ein Rückstau bis auf die Autobahn gebildet. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Die Ausfahrt führt auch zum A-10-Center in Wildau.

Von MAZonline