Schönefeld

Auf dem südlichen Berliner Ring am Schönefelder Kreuz in Fahrtrichtung Dreieck Nuthetal kommt es am Mittwoch und am Donnerstag jeweils am Vormittag zu Verkehrsbehinderungen. Betroffen ist an beiden Tagen der Zeitraum zwischen 10 und 12 Uhr. Das teilt der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg mit.

Der Grund dafür sind demnach Fahrbahninstandsetzungsarbeiten und dafür erforderliche Sperrungen zweier Fahrstreifen in Richtung Westen. Am Mittwoch ist der Bereich bei Kilometer 54, der sich direkt am Schönefelder Kreuz befindet, betroffen. Am Donnerstag wird im Bereich bei Kilometer 56 gearbeitet, konkret zwischen dem Schönefelder Kreuz und dem Rasthof Fichtenplan.

Die Instandsetzungsarbeiten sind temperaturabhängig, wie der Landesbetrieb weiter mitteilt. Es werden demnach mindestens zehn Grad Celsius benötigt. Das sei auch der Grund dafür, dass die Arbeiten tagsüber ausgeführt werden.

