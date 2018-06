Königs Wusterhausen

Anderswo blühen den Autofahrern in der Regel eher Staus als Sommerblumen. Nicht so in Königs Wusterhausen. Auf dem Mittelstreifen in der viel befahrenen Brückenstraße begleiten gelbe Lilien und andere farbenfrohe Sommerblüher die Autofahrer auf dem Weg in die Stadt.

Um die Beplanzung des Grünstreifens kümmern sich die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs. An die 1000 Blumen brachten sie im Frühjahr in der Brückenstraße, am Funkerberg, am Kreisverkehr und am Bahnhofsvorplatz in die Erde.

Von Josefine Sack