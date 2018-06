Zeesen

Auf der Karl-Liebknecht-Straße in Zeesen sind am Sonntag gegen 13.30 Uhr zwei VW kollidiert. Eine 74-jährige Golf-Fahrerin war mit ihrem Pkw derart heftig auf einen vorausfahrenden VW aufgefahren, dass das gerammte Auto über eine Verkehrsinsel geschoben wurde.

Die Unfallverursacherin erlitt dabei Verletzungen. Bei der 52-jährigen Fahrerin des gerammten VW waren die Verletzungen so schwer, dass eine stationäre Einweisung in ein Krankenhaus notwendig wurde. Ein mitreisender elfjähriger Junge in ihrem Auto hatte ebenfalls Verletzungen davongetragen, die im Klinikum behandelt wurden.

Zur Höhe der Schäden liegen bislang keine Informationen vor. Das Auto der Verursacherin wurde vom Abschleppdienst geborgen.

Von MAZonline