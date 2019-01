Königs Wusterhausen

Die Feuerwehr Königs Wusterhausen wurde am Neujahrsmorgen gegen 8.30 Uhr alarmiert. Der Post-Briefkasten vor dem Postamt in der Friedrich-Engels-Straße brannte. Alle Briefe, die sich darin befanden, wurden durch die Flammen zerstört. Das Wenige, was übrig blieb, wird an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehrleute versuchten zu retten, was zu retten ist. Quelle: Gerlinde Irmscher

Von Gerlinde Irmscher