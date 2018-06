Königs Wusterhausen

Am frühen Sonntagmorgen haben Unbekannte die Außenjalousie vor dem Fenster des Schlafzimmers eines Einfamilienhauses am Kirchsteig in Königs Wusterhausen hochgedrückt. Sie leuchteten mit einer Taschenlampe hinein, dadurch wurde die Eigentümerin wach. Sie begann zu schreien, daraufhin flüchteten die Täter. Die Kripo ermittelt.

Von MAZonline