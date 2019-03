Zeesen

Am Donnerstagmorgen wurde die Polizei nach Zeesen gerufen, da die Geschäftsräume einer gewerblichen Einrichtung an der Karl-Liebknecht-Straße in der vergangenen Nacht das Ziel von Dieben waren. Nach dem Aufbrechen einer Zugangstür wurden mehrere Räume durchsucht und dabei ersten Ermittlungen zufolge ein Tresor und Bargeld in bislang unbekannter Höhe gestohlen. Im Verlauf der Vormittagsstunden sicherten Kriminaltechniker umfangreiche Spuren und Beweismittel.

Von MAZ