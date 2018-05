Königs Wusterhausen

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen fünf Fahrraddiebe in Königs Wusterhausen dingfest machen können. Aufmerksame Bürger hatten die Beamten informiert, dass sich die Männer an den am Bahnhof abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden, drei weitere namentlich benannt werden. Die fünf Männer hatten zwei Fahrräder der Marken Conway und Challenge vom Bahnhofsvorplatz gestohlen. Diese konnte die Polizei sicherstellen. Gegen alle fünf Verdächtigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet die Geschädigten, sich bei der Plizeiinspektion Dahme-Spreewald zu melden, Tel. 0 33 75/27 00.

Von MAZonline