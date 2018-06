Gut 15 Jahre haben die Kablower auf diesen Moment gewartet: Am Freitagvormittag versenkten Ortsvorsteher Martin Meinert (CDU) und der Bürgermeister von Königs Wusterhausen, Sven Ennulat (FWKW), im Beisein des Generalplaners Jens Knispel vom Planungsbüro Plafond GmbH an der Dorfaue 25 den symbolischen Grundstein für das neue Dorfgemeinschaftshaus in der bereits fertiggestellten Bodenplatte. Ein Mitarbeiter der Firma Rempke aus Königs Wusterhausen hatte die mit Bauplänen, einer aktuellen MAZ-Ausgabe, dem Stadtmagazin sowie Münzen bestückte Zeitkapsel zuvor an Ort und Stelle verlötet.

Mehrere hunderttausend Euro allein fürs Fundament

Was den Ersatzbau ihres Gemeinschaftshauses anbelangt, mussten die 909 Einwohner des Königs Wusterhausener Ortsteils in der Vergangenheit immer wieder zurückstecken. Bereits 2010 lag eine Baugenehmigung für das Projekt im Ortskern vor. Aufgrund finanzieller Engpässe der Stadt wurde das Bauvorhaben zugunsten von Kitaplätzen aber zurückgestellt. Zuletzt musste in einem erneuten Anlauf die Ausschreibung wiederholt werden, weil es an Angeboten mangelte (die MAZ berichtete). Was erschwerend hinzukam, ist der wenig tragfähige Baugrund im Ortskern von Kablow. Allein in das bereits fertiggestellte Fundament flossen mehrere hunderttausend Euro, bestätigte Plafond-Chef Jens Knispel.

Für 1,7 Millionen Euro entsteht nun an der Stelle, wo einst das alte Dorfgemeinschaftshaus gestanden hatte, auf gut 300 Quadratmetern der Neubau. Ursprünglich war eine Sanierung des alten Ortstreffs vorgesehen. Feuchtigkeit, Schimmel und Setzungsrisse hatten dem Gebäude allerdings so stark zugesetzt, dass man sich aus wirtschaftlichen Aspekten für den kostengünstigeren Abriss und Neubau entschied. Das mittlerweile abgerissene Gebäude blickte auf eine über hundertjährige Geschichte zurück. Es stammte vermutlich aus dem Jahr 1870. Alte Klassenbücher und Fotos belegen, dass sich in dem Haus einst die Dorfschule samt Lehrerwohnung befand. „Ich selbst bin hier eingeschult worden“, erinnert sich Martin Meinert.

Viel Platz für Vereine, Gruppen, Senioren und Ortsbeirat

Umso mehr freut sich der Ortsvorsteher, dass Kablow künftig endlich wieder einen, wie er sagte, „ganz praktikablen“ Neubau zur Verfügung hat. „Wir haben ein sehr reges Vereins- und Kulturleben im Ort und brauchen das Gebäude daher dringend“, ergänzte er. Jahrelang mussten die Vereine, die insgesamt sieben Tanzgruppen, die Senioren und der Ortsbeirat auf andere Räumlichkeiten im Ort und in der Umgebung ausweichen. Der Ortsbeirat trifft sich für seine Sitzungen etwa im Anglerheim Am Krüpelsee.

Das neue Dorfgemeinschaftshaus bietet in Zukunft genug Platz für alle. Insgesamt 98 Plätze passen in den geplanten Veranstaltungssaal, der durch mobile Trennwände je nach Bedarf verkleinert werden kann.

Ein Weilchen müssen sich die Kablower aber noch gedulden: Die Fertigstellung mit Innenausbau ist für kommenden März avisiert.

Von Josefine Sack