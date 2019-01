Stadt will angestellte Feuerwehrleute zu Beamten machen

Königs Wusterhausen Königs Wusterhausen - Stadt will angestellte Feuerwehrleute zu Beamten machen Die Königs Wusterhausener Feuerwehr kann offene Stellen nicht besetzen. Es fehlen geeignete Bewerber. Der Beamtenstatus soll die Jobs attraktiver machen. Andere Städte haben es vor gemacht.

Feuerwehrfahrzeug in der Wache Köpenicker Straße. In Königs Wusterhausen arbeiten 30 hauptamtliche Feuerwehrleute, die Stadt will geeignete Bewerber nun verbeamten. Quelle: Frank Pawlowski