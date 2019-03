Königs Wusterhausen Königs Wusterhausen - Besucher löchern Woidke mit Fragen Beim Bürgerdialog mit Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke in Königs Wusterhausen ging es schnell zur Sache. Wernsdorfs Feuerwehr-Chef stellte die erste Frage. Danach ging es munter weiter.

Dietmar Woidke (l.) und Landrat Stephan Loge am Dienstagabend beim Bürgerdialog in der Finanzhochschule in Königs Wusterhausen. Quelle: Frank Pawlowski