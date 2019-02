Rossmann-Markt eröffnet am 23. Februar

Königs Wusterhausen - Rossmann-Markt eröffnet am 23. Februar Der Drogeriemarkt-Kette Rossmann eröffnet in der Karl-Marx-Straße ihre erste Filiale. Das Wohn- und Geschäftshaus steht kurz vor der Fertigstellung.

Bald keine Baustelle mehr: Der Rossmann-Markt im neuen Wohn- und Geschäftshaus in der Karl-Marx-Straße in Königs Wusterhausen wird am 23. Februar eröffnet. Quelle: Frank Pawlowski