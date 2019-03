Königs Wusterhausen

Feuerwehr und Polizei wurden am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr alarmiert, da ein Brandalarm im Achenbach-Krankenhaus an der Köpenicker Straße in Königs Wusterhausen ausgelöst worden war.

Nach wenigen Minuten konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Ein technischer Defekt an der Spülmaschine einer Station hatte zu einer Rauchbildung und dem Alarm geführt, offenes Feuer war nicht ausgebrochen. Eine Evakuierung des Hauses wurde daher nicht notwendig, verletzt wurde niemand.

Von MAZonline